«Дети чуть не плакали»: мэрия дала комментарий по поводу неоднозначного гостя на площади

Мэрия дала комментарий по поводу гуляющего по площади персонажа в неоднозначном костюме. Подробностями ситуации поделились в тг-канале «ПРИМОРЬЕ LIVE» (18+).
В мэрии пояснили, что на площади был свободный проход к локальным площадкам, периодически проходили даже такие персонажи, однако бейджи у них не официальные, а самодельные.
Организаторы при первой же возможности выпроваживали таких товарищей, в этом им помогали полицейские.
Пользователи Сети бурно обсуждают ситуацию: «Дети чуть не плакали при виде этого костюма», «Странный выбор наряда для праздника», «Жуткий тип, но может решили пошутить».