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«Дети чуть не плакали»: мэрия дала комментарий по поводу неоднозначного гостя на площади

Подробностями ситуации поделились в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Мэрия дала комментарий по поводу гуляющего по площади персонажа в неоднозначном костюме. Подробностями ситуации поделились в тг-канале «ПРИМОРЬЕ LIVE» (18+).

В мэрии пояснили, что на площади был свободный проход к локальным площадкам, периодически проходили даже такие персонажи, однако бейджи у них не официальные, а самодельные.

Организаторы при первой же возможности выпроваживали таких товарищей, в этом им помогали полицейские.

Пользователи Сети бурно обсуждают ситуацию: «Дети чуть не плакали при виде этого костюма», «Странный выбор наряда для праздника», «Жуткий тип, но может решили пошутить».

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