Аннаполис
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запуск праздничного салюта в День Победы попал на видео в Волгограде

Волгоградцам, которые не смогли увидеть артиллерийский салют 9 мая, показали невероятно красивые кадры с Центральной набережной. Те, кто видел эффектный фейерверк своими глазами, смогут вновь им полюбоваться.

Источник: Волгоградская правда

В честь Дня Победы исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу распорядился провести праздничные салюты в Москве и городах-героях страны. Соответствующий приказ появился накануне днем в официальном тг-канале Минобороны России.

В Волгограде артиллерийские залпы пускали с набережной имени 62-й Армии. Яркий фейерверк, прогремевший над городом в 22.00, сняли на видео. Предлагаем посмотреть, как ночное небо озарилось разноцветными огоньками.

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тысячи человек поднялись на Мамаев курган.