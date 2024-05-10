Запуск праздничного салюта в День Победы попал на видео в Волгограде

В честь Дня Победы исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу распорядился провести праздничные салюты в Москве и городах-героях страны. Соответствующий приказ появился накануне днем в официальном тг-канале Минобороны России.
В Волгограде артиллерийские залпы пускали с набережной имени 62-й Армии. Яркий фейерверк, прогремевший над городом в 22.00, сняли на видео. Предлагаем посмотреть, как ночное небо озарилось разноцветными огоньками.
Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что в день празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне тысячи человек поднялись на Мамаев курган.