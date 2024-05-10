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С 25 мая казахстанцы смогут без визы посещать Вьетнам

Соглашение между правительствами Казахстана и Вьетнама об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в Ханое, вступит в силу с 25 мая 2024 года, передаёт BaigeNews.

Источник: travelclub.kz

Документ предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран — владельцев национальных паспортов. При этом граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.

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