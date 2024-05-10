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Главные новости в Молдове 10 мая

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро пятницы, 10 мая 2024 года.

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Источник: Комсомольская правда

1. И стоило тратить бюджетные деньги, чтобы так опозориться с еврогородком и оружием «во имя мира», согнав на площадь членов ПАС и дипмиссий: Народ Молдовы предпочел отмечать День Победы.

2. На Дне Европы народ был немногочислен, но озлоблен, а на Дне Победы дружелюбен и радостен: Властям, все-таки, удалось разделить и расколоть жителей Молдовы.

3. Что только не придумывает президент, чтобы отменить День Победы в Молдове: Санду опять лукавит или просто не в курсе, когда был объявлен мир и в нашей стране, и в Европе.

4. Молодёжь Молдовы напомнила властям, какой праздник отмечают 9 мая: Акцию памяти провели в так называемом «Городке Европы».

5. Хоть работу бросай: Пятница в Молдове будет немного прохладнее, но вполне комфортной.