В Екатеринбурге запустили салют в честь Дня Победы

В Екатеринбурге на закрытом полигоне «Свердловский» запустили салют военные. Салют был запущен в честь 79-й годовщины Дня Победы. Это сделано по приказу министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу. Документ опубликован в telegram-канале Минобороны.
— В 22.00 произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, — сказано в документе.
Так как в городе есть штаб Центрального военного округа, салют провели и в Екатеринбурге. На полигоне «Свердловский» запущены фейерверки и 30 залпов артиллерийских орудий. Мероприятие было доступно только для военнослужащих.
Напомним, администрация Екатеринбурга отменила фейерверк на 9 Мая. Об этом сообщил глава Управления культуры города Илья Марков. При этом до сих пор неизвестно, будут ли произведены артиллерийские залпы, которые проводятся над акваторией Городского пруда.