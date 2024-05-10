Фуникулер Владивостока закроется 1 июня на месячный ремонт

Владивостокский фуникулёр прекратит свою работу с первого июня текущего года для проведения плановых ремонтных работ. Как сообщила пресс-служба муниципалитета, восстановление его функционирования ожидается уже к первому июлю.
В рамках ремонта предусмотрена модернизация колёсных пар вагонов, обновление рельсов, а также косметические улучшения внутренних помещений. Помимо этого, фуникулёр подвергнется необходимым статическим и динамическим тестам.
Для обеспечения доступности передвижения в период проведения работ мэрия посоветовала горожанам и гостям Владивостока пользоваться лестницей, расположенной рядом с горным трамвайчиком. Она в данный момент проходит процесс благоустройства. К началу июня, когда начнётся ремонт фуникулёра, лестница будет полностью доступна для прохода, заверяет администрация города. Работы по благоустройству прилегающей территории и озеленению будут продолжены.
В 2024 году владивостокскому фуникулёру исполнилось 62 года, и в честь этого на нижней станции была организована выставка детских рисунков. Экспозиция, демонстрирующая работы молодых талантов, будет открыта до первого сентября.