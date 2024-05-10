Фуникулер Владивостока закроется 1 июня на месячный ремонт

Для обеспечения доступности передвижения в период проведения работ мэрия посоветовала горожанам и гостям Владивостока пользоваться лестницей, расположенной рядом с горным трамвайчиком. Она в данный момент проходит процесс благоустройства. К началу июня, когда начнётся ремонт фуникулёра, лестница будет полностью доступна для прохода, заверяет администрация города. Работы по благоустройству прилегающей территории и озеленению будут продолжены.