Во Владивостоке откроется выдача путевок в детские сады на 2024−2025 год

Во Владивостоке в период с 13 мая по 18 июня пройдёт процесс выдачи путевок в детские сады на учебный год 2024−2025. В этом году путевки получат родители малышей, ожидающих места в очереди в соответствии с установленным графиком комплектования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.