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Во Владивостоке откроется выдача путевок в детские сады на 2024−2025 год

Выдача путевок начнется с семей, имеющих льготы.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке в период с 13 мая по 18 июня пройдёт процесс выдачи путевок в детские сады на учебный год 2024−2025. В этом году путевки получат родители малышей, ожидающих места в очереди в соответствии с установленным графиком комплектования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

В управлении по работе с муниципальными учреждениями образования отметили, что выдача путевок начнется с семей, имеющих льготы.

Для получения направления в детский сад родители или законные представители ребенка должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка, а также свидетельство о его регистрации по месту жительства или пребывания на закрепленной территории.