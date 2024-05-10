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В трех районах Ташкента сегодня восемь часов не будет газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Из-за ремонтных работ сегодня в Чиланзарском, Янгихаётском и Мирзо-Улугбекском районах частично не будет газа, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По информации «Худудгаз пойтахт», с 10:00 до 18:00 будет временно приостановлено газоснабжение следующих локаций:

Чиланзарский район — улицы Гавхар, Тирсакабад (36 частных домов, 364 квартир, четыре оптовых потребителя и одна газозаправка).

Янгихаётский район — махалли «Ташаббус», «Янги умид», «Янги хаёт», «Ёркин хаёт», «Янги турмуш», «Орият», «Гульшанабад», «Мархамат» и «Зарбдар» (85 частных домов, 10,5 тысячи квартир в многоэтажных домах и 55 оптовых покупателей).

Мирзо-Улугбекский район — улицы Шуртепа, Айшаханым, Шукура Бурхана (217 частных домохозяйств и два оптовых потребителя).

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