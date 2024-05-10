Новые подробности романа между солдатом США и жительницей Владивостока: называла его мужем

«Она подшучивала над ним, называла его “мужем”, побуждала ругаться по-русски. Затем прошлой осенью вернулась без него в дальневосточный российский город Владивосток», — передает представительство МИД во Владивостоке слова американского издания.
34-летний Блэк в апреле приехал к возлюбленной во Владивосток, однако о своей поездке не уведомил своих командиров и не получил разрешения на поездку.
Известно, что Гордон женат, но в настоящее время он находится в бракоразводном процессе. В американских СМИ называют отношения Блэка и 31-летней россиянки странными.
Напомним, Блэк был задержан в одной из гостиниц Владивостока 2 мая. Ему предъявлено обвинение в краже. В настоящее время мужчина находится в СИЗО, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Фото: ФедералПресс/Виктор Вытольский.