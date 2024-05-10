Аннаполис
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые подробности романа между солдатом США и жительницей Владивостока: называла его мужем

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ФедералПресс. В последние дни во многих СМИ продолжается обсуждение романтических отношений между американским солдатом Гордоном Блэком и жительницей Владивостока. В настоящее время мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: РИА "Новости"

«Она подшучивала над ним, называла его “мужем”, побуждала ругаться по-русски. Затем прошлой осенью вернулась без него в дальневосточный российский город Владивосток», — передает представительство МИД во Владивостоке слова американского издания.

34-летний Блэк в апреле приехал к возлюбленной во Владивосток, однако о своей поездке не уведомил своих командиров и не получил разрешения на поездку.

Известно, что Гордон женат, но в настоящее время он находится в бракоразводном процессе. В американских СМИ называют отношения Блэка и 31-летней россиянки странными.

Напомним, Блэк был задержан в одной из гостиниц Владивостока 2 мая. Ему предъявлено обвинение в краже. В настоящее время мужчина находится в СИЗО, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Фото: ФедералПресс/Виктор Вытольский.