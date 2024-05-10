Кубок Хабаровского края по дрифту стартует на выходных

Активные выходные для жителей и гостей Хабаровска подготовили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», скоротать уикенд можно будет за посещением интересных состязаний или полезной прогулкой по городу в сопровождении с интересным собеседником.

Так, 11 и 12 мая всех любителей гонок приглашают на первый этап кубка Хабаровского края по дрифту. Соревнования будут проходить на парковке ледовой арены «Ерофей». Помимо зрелищных заездов, гостей спортивного праздника ждёт традиционное «дрифт-такси». Стартуют заезды в 10:00.

В субботу, 11 мая, в 11:00 начинается уже полюбившаяся хабаровчанам акция «Шаги здоровья». На этот раз прогулка пройдёт в сопровождении врача, который проведёт пешую лекцию о ментальном здоровье. Начинается маршрут от входа в городской парк имени Гагарина.

В этот же день хабаровчан приглашают поддержать спортсменов, которые будут сражаться за «Кубок мэра» по спортивной борьбе. Соревнования получили статус всероссийских, что гарантирует интересное и напряжённое зрелище. Ковры для борьбы расстелют в Универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина. Открытие соревнований в 13:00.