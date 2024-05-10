Кубок Хабаровского края по дрифту стартует на выходных

Активные выходные для жителей и гостей Хабаровска подготовили в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», скоротать уикенд можно будет за посещением интересных состязаний или полезной прогулкой по городу в сопровождении с интересным собеседником.
Так, 11 и 12 мая всех любителей гонок приглашают на первый этап кубка Хабаровского края по дрифту. Соревнования будут проходить на парковке ледовой арены «Ерофей». Помимо зрелищных заездов, гостей спортивного праздника ждёт традиционное «дрифт-такси». Стартуют заезды в 10:00.
В субботу, 11 мая, в 11:00 начинается уже полюбившаяся хабаровчанам акция «Шаги здоровья». На этот раз прогулка пройдёт в сопровождении врача, который проведёт пешую лекцию о ментальном здоровье. Начинается маршрут от входа в городской парк имени Гагарина.
Также 11 мая в Хабаровске пройдёт турнир по гиревому спорту, посвященный 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проводит Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Хабаровском крае «ВОИН» совместно с региональным отделением Всероссийской федерации гиревого спорта. Старт состязаний в 10:00.
Напомним, что майские праздники в Хабаровске продолжит уже традиционный фестиваль «Амурфест. Весна». Сегодня он начался на площади Краевого дворца дружбы «Русь», а 11 и 12 мая открывается на площади имени Ленина. Подробнее с фестивальной программой можно ознакомиться по ссылке.