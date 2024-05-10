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Какие страны белорусы могут посетить без виз — инфографика

По данным МИД, граждане Беларуси могут поехать без оформления визы в 41 страну. Смотрите в инфографике Sputnik, что это за государства и на какое количество дней можно рассчитывать на безвизовое путешествие.

Источник: Dan Freeman/CC0

Сколько угодно белорусы могут находиться без виз в 1й странах — Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Северной Македонии, Таджикистане, Узбекистане и Украине.

До 183 дней разрешается пробыть в Перу (но только в туристических целях), до 180 дней — в Панаме, до 90 дней — в Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Гаити, Израиле, Монголии, Намибии, Никарагуа, ОАЭ, Тунисе и на Сейшельских островах.

На двухмесячный безвиз (60 дней) могут рассчитывать путешественники, планирующие отдохнуть в Самоа — островном государстве в южной части Тихого океана. До 45 дней безвиз белорусам предоставляет Вьетнам. До 30 дней — еще несколько государств, среди которых экзотические Антигуа и Барбуда, Вануату, Малайзия, Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины и другие.

туризм и отдых