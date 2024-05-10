Какие страны белорусы могут посетить без виз — инфографика

На двухмесячный безвиз (60 дней) могут рассчитывать путешественники, планирующие отдохнуть в Самоа — островном государстве в южной части Тихого океана. До 45 дней безвиз белорусам предоставляет Вьетнам. До 30 дней — еще несколько государств, среди которых экзотические Антигуа и Барбуда, Вануату, Малайзия, Индонезия, Сент-Винсент и Гренадины и другие.