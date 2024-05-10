Заморозки до −2 градусов прогнозируются в Новосибирской области

Отмечается, что в Новосибирской области во время продолжительных выходных ожидается серьезное похолодание ночью. Согласно прогнозам, 12 мая в сибирский регион придет антициклон, и температура станет ниже, чем 10 и 11 мая.
В Новосибирской области и в городе ожидается от +3 до +8 градусов, местами возможны заморозки до −2 градусов по Цельсию.
— Ночь будет холодная с 11 на 12 мая. В основном это северо-западная часть региона, — объяснила изданию НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.
Ранее «Прецедент» сообщал, что Новосибирск на майских праздниках накроют несколько магнитных бурь. Редакция также писала о том, что жара до +28 градусов и грозы ожидаются в мае в Новосибирской области.