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Заморозки до −2 градусов прогнозируются в Новосибирской области

В Новосибирской области прогнозируют заморозки до −2 градусов по Цельсию. Об этом рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Сейчас в Аннаполисе: +16° 5 м/с 82% 752 мм рт. ст. +17°

Отмечается, что в Новосибирской области во время продолжительных выходных ожидается серьезное похолодание ночью. Согласно прогнозам, 12 мая в сибирский регион придет антициклон, и температура станет ниже, чем 10 и 11 мая.

В Новосибирской области и в городе ожидается от +3 до +8 градусов, местами возможны заморозки до −2 градусов по Цельсию.

— Ночь будет холодная с 11 на 12 мая. В основном это северо-западная часть региона, — объяснила изданию НГС начальник отдела метеопрогнозов «Западно-Сибирского УГМС» Наталья Кичанова.

Ранее «Прецедент» сообщал, что Новосибирск на майских праздниках накроют несколько магнитных бурь. Редакция также писала о том, что жара до +28 градусов и грозы ожидаются в мае в Новосибирской области.