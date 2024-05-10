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Душераздирающее спасение столетнего ветерана во Владивостоке — подробности

Деталями ситуации поделились в социальных сетях.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке врачи спасли жизнь столетнего ветерана Великой Отечественной войны. Деталями ситуации делится ИА PrimaMedia.

У Ольги Магсуновой наблюдались низкие показатели сердечной активности, повышенное артериальное давление и дефект аортального клапана. Ей было предоставлено своевременное лечение и проведено обширное обследование, а затем установлен кардиостимулятор.

22 июня женщине исполнится 101 год. После операции заслуженная пациентка чувствует себя отлично и полна бодрости, сообщает краевой Минздрав.

Ольга Дмитриевна с 4 лет проживала в Москве. В годы ВОВ работала токарем на танковом заводе, а во время воздушных бомбардировок столицы помогала тушить зажигательные бомбы, сброшенные фашистами на крыши домов.

Награждена медалями Жукова, «За оборону Москвы», «За победу над Германией», а также к различным годовщинам Победы.

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