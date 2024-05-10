Аннаполис
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Челябинска снова перекроют 11 мая

Участки улиц закроют для «Бокс-забега».

Источник: РИА "Новости"

Центр Челябинска снова перекроют 11 мая из-за легкоатлетического забега «Бокс-забег», сообщили в «Организаторе перевозок Челябинской области».

Движение будет закрыто с 6:30 до 12:00 часов на таких участках, как проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой, а также на самой Лесопарковой от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина.

В связи с этим меняется движение общественного транспорта. Так автобусы будут объезжать закрытые участки по Свердловскому проспекту, Сони Кривой и Труда.

Кроме того, изменятся и маршруты троллейбусов № 7, № 10, № 14, № 17, № 19.