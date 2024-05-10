Центр Челябинска снова перекроют 11 мая из-за легкоатлетического забега «Бокс-забег», сообщили в «Организаторе перевозок Челябинской области».
Движение будет закрыто с 6:30 до 12:00 часов на таких участках, как проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой, а также на самой Лесопарковой от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина.
В связи с этим меняется движение общественного транспорта. Так автобусы будут объезжать закрытые участки по Свердловскому проспекту, Сони Кривой и Труда.
Кроме того, изменятся и маршруты троллейбусов № 7, № 10, № 14, № 17, № 19.