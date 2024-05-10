Клещи покусали больше тысячи жителей Красноярского края

«При выезде на природу либо дачу: одевайтесь так, чтобы при попадании на одежду клещ имел минимум возможности попасть на открытые участки тела; каждые 15−20 минут проводите само- и взаимоосмотры; используйте специальные репелленты», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.