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Клещи покусали больше тысячи жителей Красноярского края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Из них около половины, это пострадавшие за прошедшие семь дней.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 622 жителя Красноярского края. Из них 191 из Красноярска. Всего с начала текущего сезона клещи покусали 1 131 человека.

«При выезде на природу либо дачу: одевайтесь так, чтобы при попадании на одежду клещ имел минимум возможности попасть на открытые участки тела; каждые 15−20 минут проводите само- и взаимоосмотры; используйте специальные репелленты», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают о том, что снятых с себя клещей необходимо отнести в лабораторию. В Красноярске их три:

— на Ленина, 168. Работает ежедневно с 12:00 до 18:00;

— на Сопочной, 38. Работает ежедневно с 9:00 до 15:00;

— на 26 Бакинских комиссаров, 29. В праздники (10 и 12 мая) работает с 12:00 до 18:00.

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