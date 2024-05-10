Где в Севастополе три дня не будет света

10 мая с 9 часов утра до полудня света не будет по адресам: Камышовое шоссе 39, 43, с 9 до 16 часов — по улицам Кавказской 16/2, 15/2, 17/2; Станюковича 2−48, 49/1, 1−49; Таманской 20 и Танкистов 4.
11 мая отключения с 9 до 12 запланированы по улицам Одесская 27, 27-А, 27-Б, 29; Очаковцев 14, 21-А, 25, 25-А, 22−26, 5−23, 31; Сергеева-Ценского 20; Бутакова 4; Большая Морская 34-А/1, 36, 28−32, 42; Адмирала Октябрьского 6, 4-Б; Кулакова 37-А; Тимирязева 1-Д. С 9 до16 часов электроэнергии не будет в поселке Любимовка по адресам Новая 10-А, 10−12, 9-А, 5−19, 23−29, 43−61 и Федоровская 36−70, 47−49, 2251.
12 мая с 9 до 12 часов электроэнергию отключат по улицам Крымской 12−20, 13−15; Балканской 14, 16−34, 17−19, 21−33, 45; Бахчисарайской 20-А, 6−20, 3−13; Дальней 18−20, 30, 17−19; Джанкойской 11−29; Сухумской 2−34, 1−35; Токарева 2, Феодосийской 24−54, 13−39; Харьковской 66−72; Молочной; 3−5, 9−15, 19; в переулке Колодезном 2−4, 8, 9; на территории садового товарищества «Ветеран-2» участок 72. В этот же день с 9 до 16 без света останутся поселок ГРЭС, улицы Каширская 60, 1−39; Кустарниковая 1−5; Турбинная 2−4, 17−53; Яблочкова 32−38; Шатурская 18−28, 19−27; СТ «Тепловик» 61.