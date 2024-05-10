Минобразования Беларуси утвердило семь факультативов для школ

Также утверждены факультативные программы: «Шчаслівы беларусам звацца» для 5−9 классов, «Выбираем здоровый образ жизни» для 8 класса, «Предпринимательство в действии» для 10 класса, а также факультатив «Информационная безопасность: миф или реальность?» для 10−11 классов.