Минобразования Беларуси утвердило семь факультативов для школ

Министерство образования утвердило семь факультативных программ для белорусских школьников. Соответствующее постановление Минобразования (№ 29 от 13 марта 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
В частности, документ утвердил ряд учебных программ факультативных занятий, связанных с финансовой грамотностью и предпринимательством, информационной и личной безопасностью, ЗОЖ.
Например, для школьников 3−4 классов утверждены программы по факультативам «Когда учиться легко. В мире финансов» и «Когда учиться легко. В мире информационной безопасности». Для шестиклассников — факультатив «Путешествуем без опасности» для 6 класса.
Также утверждены факультативные программы: «Шчаслівы беларусам звацца» для 5−9 классов, «Выбираем здоровый образ жизни» для 8 класса, «Предпринимательство в действии» для 10 класса, а также факультатив «Информационная безопасность: миф или реальность?» для 10−11 классов.
Постановление вступило в силу после официального опубликования.