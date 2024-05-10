Майские ограничения движения транспорта в Красноярске

Это связано с подготовкой и проведением VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Для обеспечения безопасности для транспорта будут полностью закрыты участки:

— по проезду вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии) от пл. Мира до ул. Конституции СССР;