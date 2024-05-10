Майские ограничения движения транспорта в Красноярске

Это связано с проведением мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
На участке пр. имени газеты «Красноярский рабочий» остановка и стоянка транспорта будет временно запрещена вдоль четной стороны проспекта на участке от дома № 44 до дома № 46. Ограничение продлится с 22:00 09 мая до 18:00 13 мая.
На парковке возле площади Победы будет запрещено движение транспорта. Соответствующие дорожные знаки будут установлены при въезде на парковку со стороны ул. Дудинская. Ограничения продлятся с 15:00 09 мая до 15:00 13 мая.
С 19 мая будут временно запрещены движение и парковка транспорта в историческом центре города.
Это связано с подготовкой и проведением VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». Для обеспечения безопасности для транспорта будут полностью закрыты участки:
— по проезду вдоль ул. Карла Маркса (с восточной стороны здания Красноярской краевой филармонии) от пл. Мира до ул. Конституции СССР;
— по проезду от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;
— на съезде с моста через р. Кача в районе здания № 2 г, стр. 2 по пр. Мира на проезд вдоль ул. Карла Маркса (в районе здания Арбитражного суда Красноярского края);
— на съезде с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Вантового моста;
— на съезде с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей в районе Музейного центра «Площадь Мира»;
— на съезде с ул. Дубровинского на набережную р. Енисей в районе здания № 1 стр. 1, на пересечении с ул. Сурикова.
Кроме того, на участке ул. Конституции СССР от ул. Парижской Коммуны до здания № 1б по ул. Ленина будут установлены временные дорожные знаки «Движение запрещено».
Эти ограничения будут действовать с 11:00 до 16:00 19 мая.
А накануне мероприятия с 23:00 18 мая до 16:00 19 мая будут временно запрещены остановка и стоянка транспорта:
— на проезде от ул. Конституции СССР вдоль правого берега р. Кача до набережной р. Енисей;
— на проезде вдоль ул. Карла Маркса (съезд с ул. Карла Маркса на набережную р. Енисей) в районе Вантового моста;
— по нечетной стороне ул. Дубровинского от ул. Сурикова до здания № 1и по ул. Дубровинского.