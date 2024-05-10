Дорожная полиция Красноярска предупреждает любителей полихачить

Кроме того, водителям следует помнить, что за третий и последующий случай выезда на встречную полосу предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет или штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Будьте внимательны на дороге!