Дорожная полиция Красноярска предупреждает любителей полихачить

С приближением выходных многие жители города отправляются за город, и в этот период риск ДТП с участием автомобилей, выезжающих на встречную полосу или нарушающих правила обгона, значительно возрастает. Это приводит к серьезным последствиям, особенно на загородных дорогах с ограниченной видимостью.
Полицейские напоминают о важности соблюдения правил дорожной разметки и поддержания безопасной скорости движения. За выезд на встречную полосу предусмотрено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей. Повторное нарушение может привести к лишению водительского удостоверения на 1 год.
Кроме того, водителям следует помнить, что за третий и последующий случай выезда на встречную полосу предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет или штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Будьте внимательны на дороге!