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Дорожная полиция Красноярска предупреждает любителей полихачить

Госавтоинспекция Красноярска призывает к осмотрительности на дорогах, особенно на загородных маршрутах с многочисленными подъемами, спусками и поворотами.

С приближением выходных многие жители города отправляются за город, и в этот период риск ДТП с участием автомобилей, выезжающих на встречную полосу или нарушающих правила обгона, значительно возрастает. Это приводит к серьезным последствиям, особенно на загородных дорогах с ограниченной видимостью.

Полицейские напоминают о важности соблюдения правил дорожной разметки и поддержания безопасной скорости движения. За выезд на встречную полосу предусмотрено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 5000 рублей. Повторное нарушение может привести к лишению водительского удостоверения на 1 год.

Кроме того, водителям следует помнить, что за третий и последующий случай выезда на встречную полосу предусмотрено уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет или штраф от 200 до 300 тысяч рублей. Будьте внимательны на дороге!

ГИБДД