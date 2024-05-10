Запреты на посещение лесов ввели в двух областях Беларуси

Что касается Гродненской области, то в леса там так просто не сходить в Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском районах, так как они считаются полностью закрытыми. Вместе с тем есть регионы и с ограничениями, среди них Дятловский, Ивьевский, Кореличский и Новогрудский.