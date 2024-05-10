Запреты на посещение лесов ввели в двух областях Беларуси

В настоящий момент строгие запреты введены в двух областях — Брестской и Гродненской. Так, в Брестской области ходить в лес запрещено в Брестском, Жабинковском, Ивановском, Каменецком, Кобринском, Малоритском, Пинском и Пружанском районе.
В лесных массивах этих регионах действует четвертый класс пожарной опасности. Кроме того, Столичнский район окрашен на карте лесного ведомства желтым цветом, это означает, что там зафиксирован третий класс пожарной опасности и введены определенные ограничения.
Что касается Гродненской области, то в леса там так просто не сходить в Вороновском, Лидском, Мостовском и Щучинском районах, так как они считаются полностью закрытыми. Вместе с тем есть регионы и с ограничениями, среди них Дятловский, Ивьевский, Кореличский и Новогрудский.
В Минской области также есть три района с ограничения — Витейский, Солигорский и Столбцовский. Все они окрашены на карте Минлесхоза желтым цветом, так как там действует третий класс пожарной опасности.
Остальные регионы Беларуси считаются полностью открытыми для посещения лесных массивов.
Напомним, что если вводится ограничение, то в лесах можно собирать ягоды и грибы. Нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например турслеты и коллективные выезды с палатками.
А вот если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета карается штрафом.