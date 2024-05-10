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Полиция Алматы перешла на усиление

Полицию Алматы перевели на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.

Источник: pxhere.com

Причина в оперативно-профилактическом мероприятии «Правопорядок».

«С 10 по 20 мая включительно полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы. В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов».

сообщили в пресс-службе ДП города.

Сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере. Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции.

Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами, угонами и т. д.