Полиция Алматы перешла на усиление

Сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере. Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции.