«Бессмертный полк» прошел в Воронеже уникальным образом

Шествие в общественных местах не стали проводить в целях безопасности. Однако воронежцы придумали другие способы участия в памятном мероприятии.
Многие выставили портреты своих родных в городских окнах. Жители облцентра и области показали в соцсетях, как из-за стекла на чистое небо смотрят их предки.
Кроме того, в столице Черноземья уже не первый год по улицам города проезжает «Бессмертный автобат». Десятки машин проехались по дорогам Воронежа с красными знаменами, с флагами Российской Федерации и с портретами родственников, участвовавших в боях за Родину в Великую Отечественную войну, а также с портретами участников специальной военной операции.
До Дня Победы общественники собрали тысячи портретов для «Бессмертного полка» и показали героев на главных уличных экранах города. Напомним, что военный Парад победы прошел в Воронеже без широкого круга зрителей.