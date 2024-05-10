«Бессмертный полк» прошел в Воронеже уникальным образом

Кроме того, в столице Черноземья уже не первый год по улицам города проезжает «Бессмертный автобат». Десятки машин проехались по дорогам Воронежа с красными знаменами, с флагами Российской Федерации и с портретами родственников, участвовавших в боях за Родину в Великую Отечественную войну, а также с портретами участников специальной военной операции.