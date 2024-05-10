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Кинотеатр в ДК «Горняк» в Черемхово открыли после реконструкции

В Черемхово после реконструкции открылся кинотеатр в ДК «Горняк». 9 мая там прошёл первый после ремонта сеанс, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: Соцсети

Ремонт всего ДК и кинотеатра в нём проходил по госпрограмме Иркутской области «Развитие культуры». В здании ДК уже заменили все инженерные сети, окна, двери, а также отремонтировали внутренние помещения. Работы были завершены в конце 2023 года, после чего в кинотеатр закупили новые кресла — 528 штук, а также оборудование для показов.

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