Кинотеатр в ДК «Горняк» в Черемхово открыли после реконструкции

Ремонт всего ДК и кинотеатра в нём проходил по госпрограмме Иркутской области «Развитие культуры». В здании ДК уже заменили все инженерные сети, окна, двери, а также отремонтировали внутренние помещения. Работы были завершены в конце 2023 года, после чего в кинотеатр закупили новые кресла — 528 штук, а также оборудование для показов.