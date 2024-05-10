Хабаровчанин впервые купил квартиру в Китае онлайн

Как пишет АмурLife, проводить сделки таким способом разрешили рамочным соглашением между Центром регистрации объектов недвижимости города Цзямусы и Региональной гильдией риэлторов ДФО. До этого такие сделки нужно было регистрировать при непосредственном участии покупателя, для чего приходилось ездить в Китай несколько раз.