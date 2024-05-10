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Хабаровчанин впервые купил квартиру в Китае онлайн

Хабаровчанину впервые оформили покупку квартиры в китайском городе Цзямусы онлайн.

Источник: Reuters

Вся сделка прошла по видеосвязи.

Как пишет АмурLife, проводить сделки таким способом разрешили рамочным соглашением между Центром регистрации объектов недвижимости города Цзямусы и Региональной гильдией риэлторов ДФО. До этого такие сделки нужно было регистрировать при непосредственном участии покупателя, для чего приходилось ездить в Китай несколько раз.

Теперь хабаровчанину осталось только передать свой адрес, на который ему пришлют документ о регистрации недвижимости. Такая практика распространится в скором времени на Цзямусы, Фуюань и Тунцзян.

недвижимость