Хабаровчанин впервые купил квартиру в Китае онлайн

Вся сделка прошла по видеосвязи.
Как пишет АмурLife, проводить сделки таким способом разрешили рамочным соглашением между Центром регистрации объектов недвижимости города Цзямусы и Региональной гильдией риэлторов ДФО. До этого такие сделки нужно было регистрировать при непосредственном участии покупателя, для чего приходилось ездить в Китай несколько раз.
Теперь хабаровчанину осталось только передать свой адрес, на который ему пришлют документ о регистрации недвижимости. Такая практика распространится в скором времени на Цзямусы, Фуюань и Тунцзян.