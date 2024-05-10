Историки уточнили данные о вкладе Пермского края в Победу

Прикамье недаром называли кузницей Победы. По уточненным данным историков вклад нашего региона в борьбе против нацизма был даже больше, чем считалось ранее.
— На фронт из нашего края было мобилизовано более 500 тысяч человек, при том, что в Молотовской области на начало войны проживало около 2 миллионов 80 тысяч жителей, правда, много и эвакуированных. Из них почти 100 тысяч погибли, еще 70 тысяч числились без вести пропавшими и судьба 27 тысяч неизвестна, — говорит кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев. — Неоценим подвиг наших фронтовиков. Жители Прикамья получили за годы Великой Отечественной войны 136 тысяч боевых наград. На территории Молотовской области было сформировано 6 стрелковых дивизий, два истребительных авиационных полка, бронепоезда, и танковую бригаду в составе Уральского добровольческого танкового корпуса.
Также Прикамье превратилось в арсенал победы. По современным подсчетам, в Молотовскую область было эвакуировано не 120, как считалось ранее, а 177 предприятий. Плюс еще много оборудования пришло без предприятий, его распределяли на новые заводы, которые у нас строились. Было освоено 800 новых видов военной продукции.
В том числе, благодаря этому Молотовская область стала центом изготовления и снаряжения практически всех снарядов, мин, патронов — к нам эвакуировали 8 пороховых заводов. Исследователь посчитали, что в 1942 году на Пермском пороховом заводе производилось 90 процентов всех порохов. Здесь был сосредоточен большой научный потенциал — сюда были эвакуированы различные институты, конструкторские бюро, особые технические бюро, которые выдавали новые виды вооружений, например, наши знаменитые минометы.
Еще до войны на пермской земле было освоено производство авиационных двигателей и артиллерийских орудий.
В Молотове, как тогда называлась ПРермь, было произведено почти 32 тысячи авиационных двигателей — то есть 22 процента всех военных самолетов в годы войны имели пермские моторы, и все карбюраторы для них были изготовлены в Молотовской области. Весь легкий металл для авиации делали на Соликамском магниевом заводе. На Моловилихинском заводе было изготовлено более 48 тысяч артиллерийских орудий.
И это далеко не полный перечень, например, большая часть касок была сделана в Лысьве, практически все полевые телефоны были изготовлены в Перми, на Молотовском заводе имени Орджоникизде производили знаменитые молотовские коктейли — зажигательную смесь КС-1.