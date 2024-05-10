Историки уточнили данные о вкладе Пермского края в Победу

— На фронт из нашего края было мобилизовано более 500 тысяч человек, при том, что в Молотовской области на начало войны проживало около 2 миллионов 80 тысяч жителей, правда, много и эвакуированных. Из них почти 100 тысяч погибли, еще 70 тысяч числились без вести пропавшими и судьба 27 тысяч неизвестна, — говорит кандидат исторических наук, заведующий кафедрой государственного управления и истории ПНИПУ Михаил Нечаев. — Неоценим подвиг наших фронтовиков. Жители Прикамья получили за годы Великой Отечественной войны 136 тысяч боевых наград. На территории Молотовской области было сформировано 6 стрелковых дивизий, два истребительных авиационных полка, бронепоезда, и танковую бригаду в составе Уральского добровольческого танкового корпуса.