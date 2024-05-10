В Омске назвали дату окончания отопительного сезона

Сергей Шелест отметил в документе графики отключения горячей воды. Подачу ГВС в домах на проспекте Карла Маркса, улицах 10 лет Декабристов, Чокана Валиханова, 20 лет РКК, Арнольда Нейбута, Герцена, Гагарина, Красных Зорь, Куйбышева, Ленина, Лермонтова прекратят с 21 мая по 3 июня. Также отключения в разных районах пройдут в периоды с 4 по 17 июня, с 19 июня по 2 июля, с 25 июня по 8 июля, с 11 по 24 июля.