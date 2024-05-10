Сад памяти высадили на территории микрорайона Мещерское озеро

«Благодаря героям кровопролитных сражений того времени мы живем и дышим сейчас, — отметил он. — И я бы хотел, чтобы посаженное мной дерево от имени Азербайджанской общины Нижнего Новгорода и Нижегородской области в честь одного из самых высокопоставленных офицеров-азербайджанцев в период Великой Отечественной войны, советского военачальника, Дважды Героя Советского Союза, гвардии генерал-майора танковых войск Ази Ахад оглы Асланова, а так же другие деревья сада давали кислород будущим поколениям, навсегда сохранив память о героях. Наша задача не допустить искажения исторической памяти народов нашего великого и многонационального государства — Российской Федерации. Азербайджанская община Нижнего Новгорода и Нижегородской области продолжает развивать не только экономические, но и гуманитарные отношения с дружественными странами, с которыми у нас совместная историческая память, в том числе по линии борьбы с фашизмом. Одним из примеров добрососедства является республика Азербайджан».