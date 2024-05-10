В Челябинске на Радоницу изменится работа городского транспорта

Сообщается, что 11 и 12 мая автобус № 94 будет следовать от Чичерина до Градского кладбища с 10.00 до 18.00 каждые 15 минут, а автобус № 94 будет следовать от Чичерина до Преображенского кладбища с 9.30 до 18.30 каждый час.