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В Челябинске на Радоницу изменится работа городского транспорта

Посадка на автобусы 94 и 95 на Чичерина на платформе за трамвайным кольцом.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске на Радоницу и в предстоящие выходные изменится работа городского транспорта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 11 и 12 мая автобус № 94 будет следовать от Чичерина до Градского кладбища с 10.00 до 18.00 каждые 15 минут, а автобус № 94 будет следовать от Чичерина до Преображенского кладбища с 9.30 до 18.30 каждый час.

Кроме того, 14 мая до Градского кладбища можно будет уехать на автобусе № 94 с 9.00 до 19.00, а до Преображенского — с 9.00 до 19.00 на автобусе № 95.

Посадка на автобусы 94 и 95 на Чичерина на платформе за трамвайным кольцом.