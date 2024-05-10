Дожди с потеплением придут в Петербург 10 мая

Долгожданное потепление идет в Петербург. Но прежде придется потерпеть невзгоды погоды. 10 мая в Северной столице ожидается повышение температуры и дожди. Об этом рассказал метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале «Погода от шефа».
— Сегодня на погоду Северной столицы окажет влияние периферия циклона, кружащего над северо-востоком Европейской России. Он вызовет в регионе небольшие дожди, усилит ветер, и несмотря на Солнце, которой появится в разрывах облаков во второй половине дня, температура останется ниже климатической нормы, — отметил синоптик.
В пятницу, 10 мая, температура воздуха в Петербурге прогреется от +7 до +9 градусов, в Ленинградской области от +5 до +10 градусов. Ветер северо-западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, а к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.
В субботу без существенных осадков, термометры покажут от +8 до +10 градусов.
А уже на следующей неделе температуру повысится еще больше. Ожидается солнечная погода и +20 градусов.