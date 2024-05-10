Дожди с потеплением придут в Петербург 10 мая

В пятницу, 10 мая, температура воздуха в Петербурге прогреется от +7 до +9 градусов, в Ленинградской области от +5 до +10 градусов. Ветер северо-западного направления от 5 до 10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет падать, а к вечеру составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.