Световое шоу украсило Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День Победы

Световое шоу украсило Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Благодаря 3D-мэппингу нижегородцы и гости города могли увидеть на Дмитриевской башне сцены, которые отображают историю Нижнего Новгорода в годы Великой Отечественной войны. Так, можно было увидеть образ горьковчан-тружеников оборонных заводов. Также, показывали изображение «Золотой звезды» и георгиевской ленты.
Напомним, что в Нижнем Новгороде в День Победы состоялся торжественный парад на площади Минина. Кроме того, над Стрелкой провели авиашоу. За 20 минут пилоты показали самые главные фигуры высшего пилотажа.