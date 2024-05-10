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Световое шоу украсило Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День Победы

3D-мэппинг можно было увидеть до 02:00 10 мая.

Источник: пресс-служба правительства Нижегородской области

Световое шоу украсило Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Благодаря 3D-мэппингу нижегородцы и гости города могли увидеть на Дмитриевской башне сцены, которые отображают историю Нижнего Новгорода в годы Великой Отечественной войны. Так, можно было увидеть образ горьковчан-тружеников оборонных заводов. Также, показывали изображение «Золотой звезды» и георгиевской ленты.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в День Победы состоялся торжественный парад на площади Минина. Кроме того, над Стрелкой провели авиашоу. За 20 минут пилоты показали самые главные фигуры высшего пилотажа.

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