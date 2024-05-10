Световое шоу украсило Дмитриевскую башню Нижегородского кремля в День Победы

Благодаря 3D-мэппингу нижегородцы и гости города могли увидеть на Дмитриевской башне сцены, которые отображают историю Нижнего Новгорода в годы Великой Отечественной войны. Так, можно было увидеть образ горьковчан-тружеников оборонных заводов. Также, показывали изображение «Золотой звезды» и георгиевской ленты.