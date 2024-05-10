По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы

«Еще до сдачи в эксплуатацию участка новой федеральной трассы движение откроют уже над ней, по новому путепроводу. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 25 августа 2024 г. На время введения ограничения движение транспортных средств будет осуществляться по альтернативным маршрутам дорожной сети Анапского района», — информируют строители.