По дороге к Крымскому мосту ограничат движение на участке трассы

Как говорится в информации Упрдор «Черноморье», это будет сделано до завершения строительства путепровода над трассой в месте пересечения с региональной автодорогой хутор Красный Курган — хутор Красная скала — хутор Нижняя Гостагайка. Дата прекращения движения определена 10 июня.
Как отмечают на предприятии, путепровод уже готов, сейчас дорожники занимаются устройством его склонов и соединением обоих его концов с региональной дорогой.
«Еще до сдачи в эксплуатацию участка новой федеральной трассы движение откроют уже над ней, по новому путепроводу. Строительно-монтажные работы планируется завершить до 25 августа 2024 г. На время введения ограничения движение транспортных средств будет осуществляться по альтернативным маршрутам дорожной сети Анапского района», — информируют строители.
Также дорожники напоминают, что на этом же участке реконструкции и строительства трассы А-290 заканчивается устройство съезда с будущей важной транспортной развязки в районе поселка Витязево. Работы стартовали 25 января.
«Результатом введения в строй новой развязки станет качественное улучшение логистики транспортных потоков, идущих как в сторону Крымского моста, так и в сторону п. Витязево и аэропорта», — говорится в сообщении.
Устройство этого съезда планируется завершить до конца мая 2024 г.