Потепление и прекращение дождей. Узгидромет поделился прогнозом на выходные

По информации Узгидромета, сегодня, 10 мая, по республике пройдут дожди с грозами. Осадков не будет по Каракалпакстану и Хорезмской области.
Завтра, 11 мая, по Ферганской долине временами будет наблюдаться дождь, местами сильный.
Кратковременный дождь ожидается также ночью по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям, в отдельных районах дождь он пройдет и днем. По остальной территории Узбекистана без осадков.
На воскресенье, 12 мая, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь в предгорных и горных районах.
Температура воздуха в пятницу и субботу прогреется до 19−23 градусов, в воскресенье — до 24−28 градусов. В северной и южной частях республики ожидается до 29−33 градусов тепла.
Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — с пыльным поземком.
В предгорных и горных районах сохраняется опасность селе-паводковых явлений.