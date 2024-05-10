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Потепление и прекращение дождей. Узгидромет поделился прогнозом на выходные

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К воскресенью в республике прекратятся дожди и резко потеплеет. Местами воздух прогреется до 33 градусов. На некоторых территориях ожидается усиление ветра до 15−20 метров в секунду, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Аннаполисе: +15° 2 м/с 88% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: Podrobno.uz

По информации Узгидромета, сегодня, 10 мая, по республике пройдут дожди с грозами. Осадков не будет по Каракалпакстану и Хорезмской области.

Завтра, 11 мая, по Ферганской долине временами будет наблюдаться дождь, местами сильный.

Кратковременный дождь ожидается также ночью по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областям, в отдельных районах дождь он пройдет и днем. По остальной территории Узбекистана без осадков.

На воскресенье, 12 мая, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны лишь в предгорных и горных районах.

Температура воздуха в пятницу и субботу прогреется до 19−23 градусов, в воскресенье — до 24−28 градусов. В северной и южной частях республики ожидается до 29−33 градусов тепла.

Ветер западный с переходом на восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах — с пыльным поземком.

В предгорных и горных районах сохраняется опасность селе-паводковых явлений.