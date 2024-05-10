Грозы, град и жара обрушатся на Казахстан

Как рассказали в Казгидромете, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которым пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.
По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22−27 градусов тепла.
«Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако столбики термометров днем постепенно будут достигать 20−32 градусов тепла».