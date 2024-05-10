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Грозы, град и жара обрушатся на Казахстан

Синоптики сделали прогноз о том, какой будет погода в Казахстане 11, 12 и 13 мая, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Аннаполисе: +15° 2 м/с 88% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: РИА "Новости"

Как рассказали в Казгидромете, поле фронтальной облачности из районов Ирана будет охватывать западные регионы страны, с которым пройдут ливневые дожди с грозами, возможен сильный дождь с выпадением града и понижение температуры воздуха.

По мере смещения фронтальных зон на восток страны, также с вторжением фронтальных зон из районов Белого моря и в северных, центральных регионах пройдут кратковременные дожди с грозами. Максимальная температура постепенно будет повышаться до 22−27 градусов тепла.

«Также в южных и восточных регионах ожидается неустойчивая погода, здесь прогнозируются обильные дожди с грозами, выпадение града и порывистый ветер. Однако столбики термометров днем постепенно будут достигать 20−32 градусов тепла».

сообщили метеорологи.