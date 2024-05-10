Запущен новый формат городских квестов в Ростове-на-Дону

Проект «КультГорода» — это новый просветительский формат, в котором ростовчане и гости донской станицы познакомятся с исторической архитектурой Ростова-на-Дону, самостоятельно отыскав достопримечательности по подсказкам. С этим проектом студентка ЮФУ участвует в конкурсе «Твой ход». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета.
Магистрантка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Алёна Алексеева запустила проект «КультГорода». 5 мая зарегистрировавшиеся заранее участники отправились на поиски ценных архитектурных объектов Ростова-на-Дону.
— В начале квеста, 5 мая в 12:00, каждый участник получил в закрытом телеграм-канале примерные геолокации ключевых зданий маршрута, их фото из прошлого и короткие подкасты с подсказками. Чтобы переходить от объекта к объекту, необходимо было делать фото найденных зданий и публиковать их в соцсети. Весь путь участников сопровождали значимые постройки города, определяющие разнообразие стилей и историю архитектуры Ростова-на-Дону, — рассказала Алёна Алексеева.
Для Ростова-на-Дону формат городского квеста, где все подсказки приходят участнику на телефон, в принципе новый. В Москве так уже делали некоторые компании, но с целью маркетинга, а не культурного просвещения.
Еще два квеста запланированы на июнь и июль. Тоже с бесплатным участием.