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Запущен новый формат городских квестов в Ростове-на-Дону

Участники будут находить ценные архитектурные объекты в донской столице.

Источник: Центр общественных коммуникаций ЮФУ

Проект «КультГорода» — это новый просветительский формат, в котором ростовчане и гости донской станицы познакомятся с исторической архитектурой Ростова-на-Дону, самостоятельно отыскав достопримечательности по подсказкам. С этим проектом студентка ЮФУ участвует в конкурсе «Твой ход». Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Южного федерального университета.

Магистрантка Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ Алёна Алексеева запустила проект «КультГорода». 5 мая зарегистрировавшиеся заранее участники отправились на поиски ценных архитектурных объектов Ростова-на-Дону.

— В начале квеста, 5 мая в 12:00, каждый участник получил в закрытом телеграм-канале примерные геолокации ключевых зданий маршрута, их фото из прошлого и короткие подкасты с подсказками. Чтобы переходить от объекта к объекту, необходимо было делать фото найденных зданий и публиковать их в соцсети. Весь путь участников сопровождали значимые постройки города, определяющие разнообразие стилей и историю архитектуры Ростова-на-Дону, — рассказала Алёна Алексеева.

Для Ростова-на-Дону формат городского квеста, где все подсказки приходят участнику на телефон, в принципе новый. В Москве так уже делали некоторые компании, но с целью маркетинга, а не культурного просвещения.

Еще два квеста запланированы на июнь и июль. Тоже с бесплатным участием.

образование