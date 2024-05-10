Запущен новый формат городских квестов в Ростове-на-Дону

— В начале квеста, 5 мая в 12:00, каждый участник получил в закрытом телеграм-канале примерные геолокации ключевых зданий маршрута, их фото из прошлого и короткие подкасты с подсказками. Чтобы переходить от объекта к объекту, необходимо было делать фото найденных зданий и публиковать их в соцсети. Весь путь участников сопровождали значимые постройки города, определяющие разнообразие стилей и историю архитектуры Ростова-на-Дону, — рассказала Алёна Алексеева.