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В некоторых регионах Беларуси в определенные дни не будут продавать алкоголь. Когда и где именно?

Решения местных властей об ограничениях при продаже спиртных напитков опубликованы на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Смартпресс

В Брестской области райисполком определил не продавать алкоголь (за исключением розничной торговли в объектах общепита в розлив) на территории Столинского, Ивановского района с 00.00 до 24.00 в следующие даты:

25 мая (запрет приурочен к торжественным мероприятиям «Последний школьный звонок»);

14 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах;

2 сентября (приурочен к торжественным мероприятиям «Первый школьный звонок».

В Пинске нельзя будет купить спиртное с 8.00 14 июня до 8.00 15 июня.

В Гомельской области ограничения (кроме общепита в розлив) установлены в Хойникском районе: с 8.00 25 мая до 8.00 26 мая в связи с мероприятиями, посвященными окончанию учебного года;

с 8.00 14 июня до 8.00 15 июня (выпускные вечера);

с 8.00 1 сентября до 8.00 2 сентября в связи с проведением «Дня знаний»;

с 8.00 1 декабря до 8.00 2 декабря (приурочены к «Всемирному дню профилактики ВИЧ-инфекции»).

В Ельском районе — 25, 31 мая и 14 июня. В Жлобинском районе — 25 мая и 14 июня.

В Минской области запрет на продажу установлен: в Борисовском и Вилейском районах, а также в городе Жодино 25 мая и 14 июня.

торговля
экономика