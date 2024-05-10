В некоторых регионах Беларуси в определенные дни не будут продавать алкоголь. Когда и где именно?

В Брестской области райисполком определил не продавать алкоголь (за исключением розничной торговли в объектах общепита в розлив) на территории Столинского, Ивановского района с 00.00 до 24.00 в следующие даты:
25 мая (запрет приурочен к торжественным мероприятиям «Последний школьный звонок»);
14 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах;
2 сентября (приурочен к торжественным мероприятиям «Первый школьный звонок».
В Пинске нельзя будет купить спиртное с 8.00 14 июня до 8.00 15 июня.
В Гомельской области ограничения (кроме общепита в розлив) установлены в Хойникском районе: с 8.00 25 мая до 8.00 26 мая в связи с мероприятиями, посвященными окончанию учебного года;
с 8.00 14 июня до 8.00 15 июня (выпускные вечера);
с 8.00 1 сентября до 8.00 2 сентября в связи с проведением «Дня знаний»;
с 8.00 1 декабря до 8.00 2 декабря (приурочены к «Всемирному дню профилактики ВИЧ-инфекции»).
В Ельском районе — 25, 31 мая и 14 июня. В Жлобинском районе — 25 мая и 14 июня.
В Минской области запрет на продажу установлен: в Борисовском и Вилейском районах, а также в городе Жодино 25 мая и 14 июня.