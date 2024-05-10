Аннаполис
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные автобусы до кладбищ Минска запустят 11−14 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные автобусные маршруты организуют на минские кладбища 11—14 мая к Радунице — Дню поминовения усопших, который приходится на вторник второй пасхальной недели. Также 14 мая предоставят бесплатный въезд автотранспорта на территорию. Об этом БЕЛТА сообщили в КУП «Специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания».

Источник: РИА "Новости"

Так, на кладбище «Северное» по автобусному маршруту № 68 13 и 14 мая будут ходить по шесть автобусов, по № 109 13 мая — 8 автобусов. Организуются дополнительные автобусные маршруты № 974Э, № 979Э и № 977 14 мая (предусмотрена работа 20, 18 и 1 автобуса). Дополнительный автобусный маршрут № 973Э будет действовать 13 мая (8 автобусов) 14 мая (18 автобусов).

Для подъезда на кладбище «Колодищи» можно воспользоваться действующим маршрутом № 31 (11−14 мая работает по 3 автобуса) и дополнительным № 972Э (13−14 мая — 20 и 43 автобуса).

На кладбище «Западное» ходит автобусный маршрут № 170С: 11—12 мая здесь будут курсировать по три автобуса, 13—14 мая — по 7 автобусов. Также откроется дополнительный маршрут № 970Э 14 мая (25 автобусов).

До кладбища «Чижовское» можно добраться на маршруте № 94С: 11—12 мая предусмотрено по 2 автобуса, 13—14 мая — 8 и 20 автобусов.

Транспортное сообщение с кладбищем «Михановичи» обеспечивают действующий маршрут № 5Э (11−12 мая будет по 2 автобуса), дополнительные маршруты № 975Э (13−14 мая пустят 20 и 45 автобусов) и № 971Э (14 мая — 6 автобусов).

На кладбище «Лесное» можно приехать на действующем маршруте № 178Э. На нем 11—13 мая задействовано по 4 автобуса, 14 мая — 8 автобусов.

Также специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания информирует, что на Радуницу, 14 мая, на территорию кладбищ будет организован бесплатный въезд автотранспорта. Также в праздничные дни на кладбищах и в магазинах организована торговля цветочной продукцией, лампадами, щебнем декоративным и другими видами ритуальной продукции. Для консультирования по вопросам установки и ремонта надмогильных сооружений организуют присутствие специалистов. Ознакомиться со схемами проезда автотранспорта и работой автобусных маршрутов можно на сайте предприятия в разделе «Полезная информация».