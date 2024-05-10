Дополнительные автобусы до кладбищ Минска запустят 11−14 мая

Также специализированный комбинат коммунально-бытового обслуживания информирует, что на Радуницу, 14 мая, на территорию кладбищ будет организован бесплатный въезд автотранспорта. Также в праздничные дни на кладбищах и в магазинах организована торговля цветочной продукцией, лампадами, щебнем декоративным и другими видами ритуальной продукции. Для консультирования по вопросам установки и ремонта надмогильных сооружений организуют присутствие специалистов. Ознакомиться со схемами проезда автотранспорта и работой автобусных маршрутов можно на сайте предприятия в разделе «Полезная информация».