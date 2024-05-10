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Пассажиры рейса в Пхукет не могли вылететь из Уфы более 12 часов

Утренний самолет улетел только на следующие сутки.

Источник: Reuters

Пассажиры рейса в Пхукет не могли вылететь из Уфы более 12 часов. Согласно онлайн-табло уфимского аэропорта утренний самолет улетел только на следующие сутки.

Как сообщают в пресс-службе аэропорта, задержка вылета пассажирского самолета в Тайланд авиакомпании Red Wings случилась из-за технических неполадок. Рейс вылетел в 00:53 10 мая.

При этом все 410 пассажиров до 22 часов вечера находились в неизвестности о времени вылета. Они просидели весь день в зале ожидания, в том числе было много семей с детьми. Сообщается, их обеспечили водой и питанием, предоставили гостиницу.

туризм и отдых