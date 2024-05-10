Аннаполис
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление дали в 4300 домов в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород 10 мая. НТА-Приволжье — Отопление дали в 4 348 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде по состоянию на 18:00 9 мая.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры, подачу тепла также возобновили в 425 соцучреждений — детских садов, школ, больниц и поликлиник.

В профильном департаменте также добавили, что процесс подключения идет круглосуточно и без выходных.

«Вместе с ДУКами и ресурсоснабжающими организациями стараемся максимально оперативно вернуть тепло в дома, где есть техническая возможность и еще не стартовали ремонтные работы, и социальные учреждения. На объектах, где начались профилактические работы, также оперативно стараются восстановить работоспособность. Работы ведутся круглосуточно», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Нижнем Новгороде 7 мая подачу теплавозобновили в 175 соцучреждений.

ЖКХ