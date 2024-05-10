Отопление дали в 4300 домов в Нижнем Новгороде

«Вместе с ДУКами и ресурсоснабжающими организациями стараемся максимально оперативно вернуть тепло в дома, где есть техническая возможность и еще не стартовали ремонтные работы, и социальные учреждения. На объектах, где начались профилактические работы, также оперативно стараются восстановить работоспособность. Работы ведутся круглосуточно», — отметили в ведомстве.