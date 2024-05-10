Врачи в Уфе спасли 16-летнего подростка с язвой желудка

Как сообщают в больнице, после осмотра и анализов была выявлена перфорация желудка. Это острое, неотложное состояние, которое сопровождается нарушением целостности стенки желудка, которая приводит к развитию перитонита и, как следствие, может привести к осложнениям и даже летальному исходу.