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Врачи в Уфе спасли 16-летнего подростка с язвой желудка

Ребенок поступил в детскую клиническую больницу N 17 с жалобой на режущие боли в животе.

Источник: Freepik

Врачи в Уфе спасли 16-летнего подростка с перфоративной язвой желудка. Ребенок поступил в детскую клиническую больницу N 17 с жалобой на режущие боли в животе.

Как сообщают в больнице, после осмотра и анализов была выявлена перфорация желудка. Это острое, неотложное состояние, которое сопровождается нарушением целостности стенки желудка, которая приводит к развитию перитонита и, как следствие, может привести к осложнениям и даже летальному исходу.

«Благодаря высокому профессионализму врачей, операция проведена малоинвазивным методом. Она прошла успешно, на данный момент пациент чувствует себя хорошо, его состояние стабильно», — сообщили в ГДКБ.

медицина