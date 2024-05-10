Челябинцы попались на фиктивном трудоустройстве мигрантов

Двое жителей областного центра хотели помочь иностранцам легально остаться в России. Канал миграции обнаружили сотрудники правоохранительных органов Челябинска.
По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, два 42-летних жителя южноуральской столицы заключили с мигрантами трудовые соглашения. Три иностранца оказались их знакомыми. Они рассчитывали, что фиктивное трудоустройство поможет им оставаться в стране на законных основаниях.
«Полицейские установили, что мигранты предусмотренные договором работы не выполняли, а использовали эту возможность, чтобы остаться в Челябинске», — прокомментировали в ведомстве.
В результате на челябинцев возбудили уголовные дела по статье об организации незаконной миграции. Они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.