Челябинцы попались на фиктивном трудоустройстве мигрантов

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области, два 42-летних жителя южноуральской столицы заключили с мигрантами трудовые соглашения. Три иностранца оказались их знакомыми. Они рассчитывали, что фиктивное трудоустройство поможет им оставаться в стране на законных основаниях.