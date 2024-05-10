Памятник космонавту Виталию Севастьянову открыли в Сочи. Его бюст украсил аэропорт курорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
«Виталий Иванович Севастьянов неоднократно подчеркивал, что путевку в большую жизнь ему дал именно Сочи. Он окончил девятую школу и во времена своих полетов в космос, и потом, будучи важным государственным и общественным деятелем, всегда помогал родному городу, способствовал его развитию как курорта. Именно он стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории города, куда передал в дар более ста экспонатов из Звездного городка», — подчеркнул вице-мэр курорта Вячеслав Бауэр.
Рядом с бюстом раскинулась небольшая парковая зона с зеленью и информационные стенды. На каждом — биография дважды Героя Советского Союза и исторические снимки из жизни Виталия Севастьянова.