Памятник космонавту Виталию Севастьянову открыли в Сочи

«Виталий Иванович Севастьянов неоднократно подчеркивал, что путевку в большую жизнь ему дал именно Сочи. Он окончил девятую школу и во времена своих полетов в космос, и потом, будучи важным государственным и общественным деятелем, всегда помогал родному городу, способствовал его развитию как курорта. Именно он стал инициатором создания уникальной экспозиции в Музее истории города, куда передал в дар более ста экспонатов из Звездного городка», — подчеркнул вице-мэр курорта Вячеслав Бауэр.