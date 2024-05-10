В Воронеж прибыл туристический поезд «Две губернии»

В первый рейс состав отправился с Киевского вокзала вечером в среду, 8 мая. В День Победы туристы посмотрели Липецк и его достопримечательности. В Воронеже и его пригороде гости посетят молочную ферму, Центральный рынок, парк с альпака и хаски, узнают историю музея «Петровские корабли», посвященного зарождению в Воронеже русского военно-морского флота, погуляют по Петровской набережной и Адмиралтейской площади.
На вокзале Воронеж-1 туристов встретил народный коллектив Воронежской области «Любо жить». Для гостей столицы Черноземья прозвучали несколько композиций. Волонтеры раздавали путешественникам карты Воронежа, открытки и конфеты местного производства. С приветственным словом к туристам обратилась сотрудник Туристско-информационного центра Воронежа Марина Шевченко.
— Сегодня вы познакомитесь с Воронежем. С городом воинской славы, колыбелью русского военного флота. С городом, у которого богатое историческое, культурное, литературное наследие. И несмотря на такую прохладную погоду, уверена, что Воронеж согреет вас своим гостеприимством. И вы не раз еще вернетесь в наши края. С противоположной стороны вокзала находится Туристско-информационный центр, где вас также ждут наши сотрудники сегодня, чтобы рассказать более подробно о городе, — сказала Марина Шевченко.
В рамках концепции развития туристического потенциала Воронежской области один из акцентов делается на его гастрономическую составляющую. В связи с этим часть программы посвящена «вкусным» воронежским местам. Также в регионе в целом большое внимание уделяется гостиничному сектору, так как для туристов важно не только познакомиться с локальной кухней, но и комфортно отдохнуть после насыщенной программы.
На этот год запланировано еще три рейса, но если спрос будет активный, то количество рейсов увеличат, а значит, наш регион посетят еще больше туристов. Данный проект — отличная возможность на федеральном уровне рассказать про воронежские достопримечательности.
Одной из пассажирок поезда стала Елена Максимова. Она призналась, что ранее никогда не была в столице Черноземья.
— Очень хотелось приехать познакомиться с Воронежем, видно, что жители очень гордятся своим городом. Огромное спасибо за чудесную встречу. Мы были в восторге, хотелось идти в пляс. Хочу получить первое впечатление и понять, вернусь ли я сюда на более длительное время. Среди прочего, у меня в программе сегодня знакомство с пивоваренным заводом, — рассказала Елена Максимова.
Все, кто приехал на туристическом поезде, после торжественной встречи разделились. Более 100 человек выбрали организованные экскурсии с трансфером, а оставшаяся половина отправилась изучать город самостоятельно. Из столицы Черноземья в Москву поезд отправится в 19:27 пятницы, 10 мая. На конечную состав прибудет в 10:15 следующего дня.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал запуск нескольких проектов в рамках развития туристической инфраструктуры. В 2024 году будет запущен новый туристско-рекреационный кластер, получивший рабочее название «Священный Дон». Он будет проходить от Павловска до Россоши. Кластер предполагает создание пешеходных, велосипедных и водных маршрутов.