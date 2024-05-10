В Воронеж прибыл туристический поезд «Две губернии»

— Сегодня вы познакомитесь с Воронежем. С городом воинской славы, колыбелью русского военного флота. С городом, у которого богатое историческое, культурное, литературное наследие. И несмотря на такую прохладную погоду, уверена, что Воронеж согреет вас своим гостеприимством. И вы не раз еще вернетесь в наши края. С противоположной стороны вокзала находится Туристско-информационный центр, где вас также ждут наши сотрудники сегодня, чтобы рассказать более подробно о городе, — сказала Марина Шевченко.