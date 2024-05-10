В Анапе появилось граффити, посвящённое ветерану ВОВ Фёдору Бочарову

С праздником героя поздравили 9 Мая во дворе его дома на улице 40 лет Победы. Признательность и благодарность герою выразили депутат ЗСК Николай Морарь, вице-мэр Артём Моисеев, заместитель Анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников, депутаты Совета, соседи и местные жители.
Для защитника отечества юные артисты из ДК «Молодежный» исполнили песни военных лет. Ветерану пожелали сил, здоровья и долголетия. Герою вручили цветы и подарки.
Напомним, защищать родину юношу привали в феврале 1943 года. Фёдор Бочаров прошёл обучение и стал лётчиком. В 1945 году в воздушном бою над Берлином герой получил ранение стопы, которое привело к ампутации. После войны мужчина свыше 30 лет жизни посвятил анапскому здравоохранению.
Мурал с портретом ветерана украсил здание во дворе его дома на улице 40 лет Победы. На стене также изображён бомбардировщик Пе-2, на котором летал герой, и надпись «Спасибо за мирное небо».
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Анапе появится мурал, посвященный фельдмаршалу Ивану Гудовичу и Владимирскому уланскому полку.