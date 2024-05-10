В Анапе появилось граффити, посвящённое ветерану ВОВ Фёдору Бочарову

Напомним, защищать родину юношу привали в феврале 1943 года. Фёдор Бочаров прошёл обучение и стал лётчиком. В 1945 году в воздушном бою над Берлином герой получил ранение стопы, которое привело к ампутации. После войны мужчина свыше 30 лет жизни посвятил анапскому здравоохранению.