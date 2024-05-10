В донском регионе клещи покусали 691 ребенка

Ранее редакции DonDay ростовский зоолог Павел Айгишев рассказал, о первой помощи, которая должна быть после укуса клеща. По словам специалиста клеща можно вытащить самостоятельно пинцетом либо ниткой, захватывая тело как можно ближе к головке. Вытащить надо вместе с головкой, чтобы рана не загноилась. Если голова оторвалась, следует вытаскивать ее стерильной иголкой, как занозу. Затем рану следует обработать йодом или спиртом, а руки тщательно вымыть с мылом. Но в любом случае, нужно обращаться в ближайшее медицинское учреждение.