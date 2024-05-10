В Кузбассе за сутки снизилась заболеваемость COVID-19

По последним данным Центра ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации, за минувшие сутки в Кузбассе коронавирусом заразились 78 человек. Это на 12 случаев меньше, чем день назад. В течение последних 24 часов в регионе не зарегистрировано ни одного случая смерти от COVID-19. Всего с начала пандемии в Кузбассе подтверждено 247 911 случаев заражения COVID-19. Из них 244 206 человек уже выздоровели, а 3 243 — скончались от последствий заражения.