Детей в Беларуси имеют менее половины семей

Большинство из них — чуть больше 57% — это семьи с одним ребенком, отметил он. В каждой третьей семье растут по два ребенка, многодетных с тремя и более детьми у нас чуть более 9%. При этом замминистра обратил внимание на то, что многодетных семей на самом деле в стране гораздо больше, ведь эти 9% не учитывают детей, которым уже исполнилось 18 лет.