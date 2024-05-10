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Детей в Беларуси имеют менее половины семей

Согласно данным переписи населения 2019 года, в Беларуси 44% белорусских семей (1 млн 143 тысячи) имеют детей в возрасте до 18 лет, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на пресс-конференции в Минске в пятницу.

Источник: Смартпресс

Большинство из них — чуть больше 57% — это семьи с одним ребенком, отметил он. В каждой третьей семье растут по два ребенка, многодетных с тремя и более детьми у нас чуть более 9%. При этом замминистра обратил внимание на то, что многодетных семей на самом деле в стране гораздо больше, ведь эти 9% не учитывают детей, которым уже исполнилось 18 лет.

Он констатировал, что есть положительная динамика по увеличению количества многодетных семей в стране. Сегодня в республике их уже почти 124 тысячи. В них воспитываются 405 тысяч детей. «Каждый пятый ребенок в Беларуси воспитывается в многодетной семье», — уточнил Ковальков.