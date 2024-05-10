AstraZeneca отзывает вакцины от коронавируса из-за риска возникновения тромбоза

О побочном эффекте от приема Vaxzevria впервые стало известно в 2021 году. После прививки у мужчины образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг. Несколько стран отказались от использования препарата. Позднее иск против компании AstraZeneca подали более полусотни человек. Они требуют возмещения ущерба в 125 млн долларов.