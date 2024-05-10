AstraZeneca отзывает вакцины от коронавируса из-за риска возникновения тромбоза

Производитель подал заявление об отзыве препарата Vaxzevria на территории Евросоюза 5 марта. Оно вступило в силу 7 мая. В ближайшее время вакцину планируется отозвать в Великобритании и других странах.
В конце апреля AstraZeneca впервые признала, что ее препарат может приводить к образованию тромбов. В отношении производителя был возбужден коллективный иск. При этом руководство англо-шведской компании объяснило отзыв вакцины тем, что она перестала быть востребованной на рынке.
О побочном эффекте от приема Vaxzevria впервые стало известно в 2021 году. После прививки у мужчины образовался тромб и произошло кровоизлияние в мозг. Несколько стран отказались от использования препарата. Позднее иск против компании AstraZeneca подали более полусотни человек. Они требуют возмещения ущерба в 125 млн долларов.