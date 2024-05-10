Статистики подсчитали население городов и сёл в Башкирии.

На начало года в Уфе 1 млн 186 тыс. 715 жителей (1,13 млн в 2018),

в Стерлитамаке — 280,5 тыс. человек (279,6 тыс. в 2018),

Салавате — 146,6 тыс. (заметное сокращение: в нулевых около 157 тыс., в 2018 — 152,3 тыс.),

Нефтекамске — 144,6 тыс. (в 2018 — 139 тыс.),

Октябрьском — 116,4 тыс. человек (2018 год — около 114 тыс.).