Статистики подсчитали население городов и сёл в Башкирии.

Башстат сообщил информацию о численности населения Башкирии по муниципалитетам и округам на начало 2024 года. Как следует из этих данных, общее число жителей республики на 1 января составляло 4 млн 64 тыс. 361 человек.
Из них почти 2,6 млн (2 585 360 чел.) проживают в 21 городе и двух пгт (Приютово, Чишмы).
На начало года в Уфе 1 млн 186 тыс. 715 жителей (1,13 млн в 2018),
в Стерлитамаке — 280,5 тыс. человек (279,6 тыс. в 2018),
Салавате — 146,6 тыс. (заметное сокращение: в нулевых около 157 тыс., в 2018 — 152,3 тыс.),
Нефтекамске — 144,6 тыс. (в 2018 — 139 тыс.),
Октябрьском — 116,4 тыс. человек (2018 год — около 114 тыс.).
Население так называемой сельской местности составляет 1,479 тыс. человек — порядка 40% от общего. Причём можно заметить большую разницу между районами. Самым малочисленным сейчас являются Ермекеевский и Зилаирский — по 14 с небольшим тысяч человек.
В Стерлибашевском — 16,3 тыс., а в Бурзянском районе (который в 90-х был на 1 месте с 16. тыс. населения) теперь проживет 17 тыс.
Самым густонаселённым является пригородный Иглинский район — 72 тыс. человек, из них более 30 тыс. приходится на райцентр.
Самыми маленькими городами в Башкирии являются Агидель (13,7 тыс.) и Межгорье (15,5 тыс.).