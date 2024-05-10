15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио

«АО “Казтелерадио” в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года… с 3:00 до 17:00. Приносим извинения за временные неудобства».