15 мая по всему Казахстану отключат телевидение и радио

Причина — планово-профилактические работы за второй квартал этого года.
«АО “Казтелерадио” в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. В этой связи уведомляем о проведении профилактических работ с отключением телерадиовещания 15 мая текущего года… с 3:00 до 17:00. Приносим извинения за временные неудобства».
Ранее сообщалось, что телевидение и радио на семь часов отключили в Костанайской области. В АО «Казтелерадио» уточнили, что причина — внеплановые работы, которые будут проводить с 10:00 до 17:00.