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Жалко, что текстом не передать запах: В Петербурге прошел 21-й праздник корюшки

Праздник огуречной рыбки корюшки стартовал в Петропавловской крепости 10 мая в 11:00. Фестиваль проходит уже 21-й раз, а корреспондент «МК в Питере» посетил мероприятие с самого утра.

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Праздник в основном посещали семьями. На сцене проводили конкурсы и выступил оркестр. Посетителей приветствовали ответственная секретаря Морского совета при правительстве Петербурга Татьяна Чекалова и директор Морской технической академии Виктор Никитин.

Палатки с презентациями народных промыслов и мангалы, где корюшку жарят на углях, установили вдоль Кронверкской куртины и бастионов Меншикова и Головкина.

На мероприятие приехало множество студентов морского колледжа и морского технического университета Петербурга. Для членов клуба любителей корюшки наливали бесплатную уху. Артисты в образах Петра I и Екатерины выпустили в Неву мальков, которых сразу пытались съесть чайки.

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