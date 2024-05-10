Жалко, что текстом не передать запах: В Петербурге прошел 21-й праздник корюшки

Праздник в основном посещали семьями. На сцене проводили конкурсы и выступил оркестр. Посетителей приветствовали ответственная секретаря Морского совета при правительстве Петербурга Татьяна Чекалова и директор Морской технической академии Виктор Никитин.
Палатки с презентациями народных промыслов и мангалы, где корюшку жарят на углях, установили вдоль Кронверкской куртины и бастионов Меншикова и Головкина.
На мероприятие приехало множество студентов морского колледжа и морского технического университета Петербурга. Для членов клуба любителей корюшки наливали бесплатную уху. Артисты в образах Петра I и Екатерины выпустили в Неву мальков, которых сразу пытались съесть чайки.